Глава Екатеринбурга признался, что ему стыдно за состояние некоторых дорог

Ранее о возможном внеплановом ремонте Ленина заявил вице-мэр Алексей Бубнов. По его словам, главная задача сейчас — найти деньги. Напомним, в Екатеринбурге стартовал сезон дорожных работ. Предстоящим летом отремонтируют четыре улицы: Рощинскую, Авиаторов, Восточную, а также дорогу от дублера Сибирского тракта до развязки рядом с микрорайоном Компрессорный. На большинстве участков работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».