Шавкат Мирзиёев встретился с главой Сената Египта — что обсудили

Подчеркнули важность дальнейшего активного развития межпарламентских связей, создания групп дружбы в законодательных органах, обеспечения парламентского контроля над исполнением договоренностей на высшем уровне, обмена опытом в сфере обеспечения прав и расширения возможностей для женщин.