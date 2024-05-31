Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев встретился с главой Сената Египта — что обсудили

Президент Узбекистана и председатель Сената Египта рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-египетских отношений всеобъемлющего партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Сената Арабской Республики Египет во главе с его председателем Абдулвахабом Абдулразиком, сообщает пресс-служба главы государства.

С удовлетворением отмечены продолжающиеся контакты и обмены на всех уровнях. Растут объемы взаимной торговли, количество совместных предприятий.

«Совместно с ведущими компаниями Египта реализуются проекты кооперации в области геологии, сельского хозяйства, энергетики и туризма», — говорится в сообщении.

Подчеркнули важность дальнейшего активного развития межпарламентских связей, создания групп дружбы в законодательных органах, обеспечения парламентского контроля над исполнением договоренностей на высшем уровне, обмена опытом в сфере обеспечения прав и расширения возможностей для женщин.

Особое внимание уделили продолжению практического взаимодействия в рамках международных структур, в частности Межпарламентского союза, Движения неприсоединения и Арабского парламента.

Шавкат Мирзиеев