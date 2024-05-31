Шавкат Мирзиёев встретился с главой Сената Египта — что обсудили

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Сената Арабской Республики Египет во главе с его председателем Абдулвахабом Абдулразиком, сообщает пресс-служба главы государства.
С удовлетворением отмечены продолжающиеся контакты и обмены на всех уровнях. Растут объемы взаимной торговли, количество совместных предприятий.
«Совместно с ведущими компаниями Египта реализуются проекты кооперации в области геологии, сельского хозяйства, энергетики и туризма», — говорится в сообщении.
Подчеркнули важность дальнейшего активного развития межпарламентских связей, создания групп дружбы в законодательных органах, обеспечения парламентского контроля над исполнением договоренностей на высшем уровне, обмена опытом в сфере обеспечения прав и расширения возможностей для женщин.
Особое внимание уделили продолжению практического взаимодействия в рамках международных структур, в частности Межпарламентского союза, Движения неприсоединения и Арабского парламента.