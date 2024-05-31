Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму

«Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО», — сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, легитимность политической системы Украины была утрачена еще десять лет назад, когда в стране произошел госпереворот.
«Вернуть легитимность можно было только перезапуском этой политической системы с помощью чрезвычайных политических инструментов: созыва учредительного собрания, призванного разработать новую конституцию, референдумов по ее ключевым вопросам. Причём и там, и там должны были бы иметь право голоса украинские регионы. Но шанс на такую перезагрузку “изнутри” уже упущен».
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны». Ранее во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет».