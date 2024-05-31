Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У молдавской оппозиции есть стопроцентные шансы на победу в президентских выборах, но только если они будут честными, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
«Если выборы будут честные, то у оппозиции шанс стопроцентный», — сказал Шор.
Отвечая на вопрос агентства, планирует ли он принять участие в выборах в этом году, политик отметил, что нет, так как это связано с возрастными ограничениями: Шору нет 40 лет.
«Но обязательно в следующих выборах буду», — добавил он.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.