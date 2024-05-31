Радий Хабиров поблагодарил за визит в Уфу Дениса Мацуева и Сергея Безрукова

Радий Хабиров рассказал, что они успели посетить новый Музей музыки имени Федора Шаляпина и вскоре получат высокие звания.
Глава Башкортостана отметил, что очень благодарен артистам за их концерты и спектакли в Уфе и такое внимание в республике.
— Очень важно, что у наших жителей есть возможность погрузиться в атмосферу столичных концертов и спектаклей, прикоснуться к великой культуре нашей страны прямо у себя в республике, — написал Радий Фаритович.
Он добавил, что каждого из артистов жители Башкирии горячо любят, и на их представлениях всегда аншлаг.
— И я надеюсь, что они с гордостью будут носить звание «Народный артист Башкортостана». Поздравляю! — написал он.