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Чиновники двух государств Европы прибудут с визитом в Молдову

Европейские чиновники посетят Молдову с рабочими визитами.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу, 31 мая, посетит Молдову с рабочим визитом .сообщает пресс-служба правительства.

Известно, что немецкий чиновник в Кишиневе встретится с министром обороны Молдовы Анатолием Носатым. Официальные лица примут участие в церемонии передачи медицинского оборудования и транспортных средств, ранее полученных Национальной армией от Германии.

Также в пятницу в Молдову прибывает председатель Палаты представителей ирландского парламента Шон О’Фергейл.

О’Фергейл встретится с председателем парламента Игорем Гросу, по итогам беседы политиками будет проведен совместный брифинг.

В программе визита ирландского парламентария также встречи с председателем комиссии по внешней политике и европейской интеграции Инной Кошеру, членами группы дружбы с Ирландией парламента Молдовы, вице-премьером, министром иностранных дел Михаилом Попшоем.

Ожидается, что стороны обсудят европейскую повестку дня Молдовы и поддержку, оказываемую ей Ирландией, активизацию парламентского диалога между странами, продвижении торгово-экономического сотрудничества.

Ирландского спикера во время его визита в Молдова будет сопровождать делегация сенаторов.

ЕС