Чиновники двух государств Европы прибудут с визитом в Молдову

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу, 31 мая, посетит Молдову с рабочим визитом .сообщает пресс-служба правительства.
Известно, что немецкий чиновник в Кишиневе встретится с министром обороны Молдовы Анатолием Носатым. Официальные лица примут участие в церемонии передачи медицинского оборудования и транспортных средств, ранее полученных Национальной армией от Германии.
Также в пятницу в Молдову прибывает председатель Палаты представителей ирландского парламента Шон О’Фергейл.
О’Фергейл встретится с председателем парламента Игорем Гросу, по итогам беседы политиками будет проведен совместный брифинг.
В программе визита ирландского парламентария также встречи с председателем комиссии по внешней политике и европейской интеграции Инной Кошеру, членами группы дружбы с Ирландией парламента Молдовы, вице-премьером, министром иностранных дел Михаилом Попшоем.
Ожидается, что стороны обсудят европейскую повестку дня Молдовы и поддержку, оказываемую ей Ирландией, активизацию парламентского диалога между странами, продвижении торгово-экономического сотрудничества.
Ирландского спикера во время его визита в Молдова будет сопровождать делегация сенаторов.