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Губернатор Михаил Котюков обозначил опорные города Красноярского края

В ближайшее время для опорных городов подготовят планы комплексного развития.

Источник: Правительство Красноярского края

В ежегодном послании губернатор Михаил Котюков заявил, что в Красноярском крае необходимо развивать опорные пункты региона — Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск.

Глава Красноярского края отметил, что эти города исторически являются административными, экономическими и логистическими центрами региона. В ближайшее время для них подготовят планы комплексного развития.

Кроме того, губернатор заявил, что комплексные проекты развития на среднесрочный период разрабатываются для закрытых территорий: ЗАТО Железногорск и Зеленогорск.

«Основная цель — раскрыть экономический потенциал территорий и сформировать в них новые стандарты городской среды. Причем это поможет удовлетворить социальные потребности жителей как самого опорного пункта, так и соседних муниципальных образований, входящих в зону его транспортного влияния», — сказал Михаил Котюков.

Напомним, ранее Михаил Котюков заявил, что Красноярск должен стать красивым и умным городом к его 400-летию.