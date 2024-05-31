В Алматы началось заседание Совета министров обороны ОДКБ

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Министры обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) собрались в Алматы на заседание совета.
В секретариате ОДКБ отметили, что на встрече отсутствует делегация Армении.
«Армянская делегация на данный момент не присутствует на Совете министров обороны ОДКБ, но она нас уведомила, что не возражает против», — заявил представитель секретариата Сергей Шувалов.
По его словам, на Совете планируют принимать решения «в ограниченном формате», то есть без участия Армении.
«Будет обсуждаться много вопросов, в том числе и ряд документов будет подписан», — уточнил представитель секретариата.
Министры проводят совещание в узком составе.
Перед началом заседания главы оборонных ведомств стран ОДК возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания.