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В Алматы началось заседание Совета министров обороны ОДКБ

Накануне главы оборонных ведомств Казахстана и России провели двустороннюю встречу.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Министры обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) собрались в Алматы на заседание совета.

В секретариате ОДКБ отметили, что на встрече отсутствует делегация Армении.

«Армянская делегация на данный момент не присутствует на Совете министров обороны ОДКБ, но она нас уведомила, что не возражает против», — заявил представитель секретариата Сергей Шувалов.

По его словам, на Совете планируют принимать решения «в ограниченном формате», то есть без участия Армении.

«Будет обсуждаться много вопросов, в том числе и ряд документов будет подписан», — уточнил представитель секретариата.

Министры проводят совещание в узком составе.

Перед началом заседания главы оборонных ведомств стран ОДК возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания.