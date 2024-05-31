Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

«Мы не хотим входить туда с нашими солдатами», — сказал он.
Шольц добавил, что это относится и к безрассудному предложению о создании беспилотной зоны на Украине, так как это будет означать, что придется сбивать самолеты другой страны своими собственными самолетами, а это приведет к войне с Россией.
Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по России не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право обороняться.