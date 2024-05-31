Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине, пишет Welt.

Источник: Reuters

«Мы не хотим входить туда с нашими солдатами», — сказал он.

Шольц добавил, что это относится и к безрассудному предложению о создании беспилотной зоны на Украине, так как это будет означать, что придется сбивать самолеты другой страны своими собственными самолетами, а это приведет к войне с Россией.

Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по России не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право обороняться.