В НАТО заявили, что Лондон никогда не ограничивал Киев в возможности ударов по России

30 мая сообщалось, что Дания присоединилась к списку государств, разрешивших Украине использовать западные вооружения для ударов по России. Копенгаген даст Киеву зеленый свет в отношении применения своих истребителей F-16. Помимо Дании, атаки по РФ поддерживают 12 стран.