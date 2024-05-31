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В НАТО заявили, что Лондон никогда не ограничивал Киев в возможности ударов по России

Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Источник: AP 2023

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

30 мая сообщалось, что Дания присоединилась к списку государств, разрешивших Украине использовать западные вооружения для ударов по России. Копенгаген даст Киеву зеленый свет в отношении применения своих истребителей F-16. Помимо Дании, атаки по РФ поддерживают 12 стран.

В противовес им выступают США, Италия и Испания.

28 мая газета Washington Post сообщила, что Лондон пока не дал официального разрешения властям Киева использовать британское оружие для атак по территории России.

НАТО