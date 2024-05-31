Предприниматели Узбекистана смогут вести открытый диалог с президентом

Ежегодно начиная с 15 июня перед открытым диалогом будет организовываться круглосуточный прием обращений предпринимателей. Бизнесмены смогут оставить свои обращения через службу саll-центра при Торгово-промышленной палате, социальные сети и на выездных приемах. Для этого, в частности, будет запущена электронная платформа «Открытый диалог с предпринимателями».