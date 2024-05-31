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Предприниматели Узбекистана смогут вести открытый диалог с президентом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане появится республиканская комиссия по организации открытого диалога президента с предпринимателями и рабочие группы по изучению и решению проблем предпринимателей в регионах, передает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением президента от 30 мая.

Комиссия будет ответственна за организацию круглосуточного приема и обобщения обращений и предложений предпринимателей, выявление системных проблем и разработку предложений по их устранению, а также оперативное решение на местах отдельных вопросов предпринимателей.

Ежегодно начиная с 15 июня перед открытым диалогом будет организовываться круглосуточный прием обращений предпринимателей. Бизнесмены смогут оставить свои обращения через службу саll-центра при Торгово-промышленной палате, социальные сети и на выездных приемах. Для этого, в частности, будет запущена электронная платформа «Открытый диалог с предпринимателями».

Также документ предполагает проведение в августе 2024 года международного бизнес-форума в Каракалпакстане. В рамках программы «Делайте бизнес в Каракалпакстане» в республику будут привлекать крупные зарубежные бренды и производственные компании.

Шавкат Мирзиеев