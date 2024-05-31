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В Свердловской области ИИ начнет проверять коррумпированность чиновников

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая, УралПолит.Ru. Новая программа с искусственным интеллектом будет проверять региональных чиновников на признаки коррупции. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

По его словам, такое программное решение позволит проверять работников любого регионального ведомства.

«Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета, исходя из деклараций, которые подают чиновники», — рассказал Ионин в эфире «Четвертого канала».

Он отметил, что программные решения и искусственный интеллект нужно подключать, чтобы разгрузить нынешнюю систему, где присутствует огромный объем бумажной работы, которая в большей степени является формальной процедурой. Кроме того, новая программа уже разработана. Все государственные и муниципальные служащие будут обязаны сдавать декларации.

Ранее сообщалось, что в Красноуфимске по уголовному делу о взяточничестве вынесли приговор бывшему директору муниципального предприятия. Как отметили в региональной прокуратуре, мужчина признан виновным в совершении преступлений по получению взятки в крупном и особо крупном размерах.

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