В Свердловской области ИИ начнет проверять коррумпированность чиновников

Он отметил, что программные решения и искусственный интеллект нужно подключать, чтобы разгрузить нынешнюю систему, где присутствует огромный объем бумажной работы, которая в большей степени является формальной процедурой. Кроме того, новая программа уже разработана. Все государственные и муниципальные служащие будут обязаны сдавать декларации.