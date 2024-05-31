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Министры обороны стран ОДКБ в Алматы почтили память героев ВОВ (видео)

Главы военных ведомств прибыли в Казахстан для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое проходит сегодня, белорусскую делегацию возглавляет министр генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Источник: Sputnik.by

Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин принял участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы перед стартом заседания Совмина обороны ОДКБ, которое проходит в Казахстане.

Главы делегаций вместе прошли по парку с цветами, почтили память погибших в военные годы минутой молчания, после чего возложили цветы и венки к Вечному огню.

Сразу после памятной церемонии началось заседание руководителей делегаций в узком составе, его участники ― главы оборонных ведомств стран — членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в зоне ответственности Организации. Также на «полях» заседания пройдет ряд двусторонних встреч между представителями военных ведомств стран ОДКБ.