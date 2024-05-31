Министры обороны стран ОДКБ в Алматы почтили память героев ВОВ (видео)

Сразу после памятной церемонии началось заседание руководителей делегаций в узком составе, его участники ― главы оборонных ведомств стран — членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.



В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в зоне ответственности Организации. Также на «полях» заседания пройдет ряд двусторонних встреч между представителями военных ведомств стран ОДКБ.