Министры обороны стран ОДКБ в Алматы почтили память героев ВОВ (видео)

Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин принял участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы перед стартом заседания Совмина обороны ОДКБ, которое проходит в Казахстане.
Главы делегаций вместе прошли по парку с цветами, почтили память погибших в военные годы минутой молчания, после чего возложили цветы и венки к Вечному огню.
Сразу после памятной церемонии началось заседание руководителей делегаций в узком составе, его участники ― главы оборонных ведомств стран — членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в зоне ответственности Организации. Также на «полях» заседания пройдет ряд двусторонних встреч между представителями военных ведомств стран ОДКБ.