Токаев прибыл в Алматы

Ранее Токаев опубликовал на своей социальной странице в Х пост по случаю 31 мая — Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Он отметил, что Казахстан уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.