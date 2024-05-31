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Токаев прибыл в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Источник: AP 2023

Фотографиями и видео с места событий поделились в пресс-службе Акорды.

Отмечено, что в ходе поездки президент посетит новый терминал аэропорта, а также ряд других объектов.

Кроме того, глава государства проведет встречи с представителями научной интеллигенции, бизнес-кругов, руководителями ряда международных организаций.

Ранее Токаев опубликовал на своей социальной странице в Х пост по случаю 31 мая — Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Он отметил, что Казахстан уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.