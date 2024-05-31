Анатолий Иванов сложил полномочия главы Мамадышского района

«Место по списку освободилось. Ямпольская ушла в Аппарат Президента. Анатолий Петрович дал согласие, стал депутатом Государственной Думы — это важно для республики. Нам надо сохранить численность депутатского корпуса в Госдуме. У нас 15 депутатов от Татарстана, это хорошие цифры и очень толковые депутаты, которые стоят и на страже законности, пишут эти законы, принимают их и помогают нашей республике. Участвуют во всех программах — государственных, федеральных».