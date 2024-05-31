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Парламент Крыма утвердил нового министра курортов республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Парламент согласовал Сергея Ганзия на должность министра курортов и туризма Республики Крым, сообщает пресс-служба Госсовета РК.

Источник: РИА "Новости"

Заочное голосование прошло в пятницу путем опроса депутатов, итоги которого подвели на заседании счетной комиссии.

Представленную главой республики Сергеем Аксеновым кандидатуру поддержал 71 парламентарий, трое не голосовали.

Также 71 голосом депутатов (не голосовало — 3) согласовано освобождение Вадима Волченко от должности министра курортов и туризма Крыма.

Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.

В последнее время занимал должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым.

Накануне Сергей Аксенов сообщил, что министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию.