Парламент Крыма утвердил нового министра курортов республики

Заочное голосование прошло в пятницу путем опроса депутатов, итоги которого подвели на заседании счетной комиссии.
Представленную главой республики Сергеем Аксеновым кандидатуру поддержал 71 парламентарий, трое не голосовали.
Также 71 голосом депутатов (не голосовало — 3) согласовано освобождение Вадима Волченко от должности министра курортов и туризма Крыма.
Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.
В последнее время занимал должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым.
Накануне Сергей Аксенов сообщил, что министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию.