В России могут появиться модульные мобильные убежища

В базовую комплектацию «КУБ-М» входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счёт установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество «КУБ-М» перед другими защитными сооружениями гражданской обороны — мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.