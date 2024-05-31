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Путин помиловал осужденную ростовчанку

Ростовская область, 31 мая 2024. DON24.RU. Президент РФ Владимир Путин помиловал жительницу Ростова-на-Дону, которая за совершение преступления была осуждена к лишению свободы условно. Об этом сообщили в правительстве региона.

Источник: AP 2023

«Предварительное решение по ее ходатайству выносила региональная комиссия по вопросам помилования в марте этого года, ее поддержал губернатор Ростовской области. Актом помилования осужденная освобождена от наказания в виде лишения свободы, кроме того, с нее снята судимость. Указ вступил в силу сегодня», — сказал заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Всего с начала года областная комиссия рекомендовала помиловать двенадцать осужденных в Ростовской области.

Глава государства согласился применить акт гуманности в отношении трех из них.

«В их числе женщины, впервые совершившие преступления и имеющие на иждивении несовершеннолетних детей», — пояснили в донском правительстве.

Путин Владимир