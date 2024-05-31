Путин помиловал осужденную ростовчанку

«Предварительное решение по ее ходатайству выносила региональная комиссия по вопросам помилования в марте этого года, ее поддержал губернатор Ростовской области. Актом помилования осужденная освобождена от наказания в виде лишения свободы, кроме того, с нее снята судимость. Указ вступил в силу сегодня», — сказал заместитель губернатора Михаил Корнеев.