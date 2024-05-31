«Несмотря на утрату ВСУ наступательного потенциала и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями», — подчеркнул Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Алма-Ате.
Белоусов заявил, что Киев потерял инициативу на поле боя
АЛМА-АТА, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили наступательный потенциал и инициативу на поле боя, но киевский режим продолжает убеждать мировое сообщество в готовности бороться до конца, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.