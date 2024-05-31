Белоусов заявил, что Киев потерял инициативу на поле боя

«Несмотря на утрату ВСУ наступательного потенциала и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями», — подчеркнул Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Алма-Ате.