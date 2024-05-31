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Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область

Поездка начнется с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда, ожидается также ознакомление с экономическими проектами региона.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухарскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

В программе визита — знакомство с реализуемыми проектами в разных отраслях экономики, церемония старта строительства крупных объектов, а также посещение махаллей.

В ходе поездки запланировано определение дальнейших задач социально-экономического развития региона.

Последний раз Шавкат Мирзиёев посещал Бухару в августе 2023 года. Тогда президент провел совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, а также знакомился с жизнью махаллей и промпредприятиями области.

Шавкат Мирзиеев