Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухарскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
В программе визита — знакомство с реализуемыми проектами в разных отраслях экономики, церемония старта строительства крупных объектов, а также посещение махаллей.
В ходе поездки запланировано определение дальнейших задач социально-экономического развития региона.
Последний раз Шавкат Мирзиёев посещал Бухару в августе 2023 года. Тогда президент провел совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, а также знакомился с жизнью махаллей и промпредприятиями области.