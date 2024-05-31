Новый министр обороны России прибыл в Алматы

«С докладом “О вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности” выступил Генеральный секретарь ОДКБ. Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, ее влияние на безопасность государств — членов. Также были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, планирования совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствования методики подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы и ряд других», — сказано в сообщении.