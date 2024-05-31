Новый министр обороны России прибыл в Алматы

«31 мая 2024 года в Алматы под председательством Казахстанской стороны состоялось заседание совета министров обороны ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности — КазТАГ)», — сообщает пресс-служба ОДКБ в пятницу.
Согласно информации, помимо министров обороны стран организации в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков.
«С докладом “О вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности” выступил Генеральный секретарь ОДКБ. Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, ее влияние на безопасность государств — членов. Также были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, планирования совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствования методики подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы и ряд других», — сказано в сообщении.
В этот же день в Парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев участники заседания почтили память легендарных воинов Великой Отечественной войны и возложили венок к Мемориалу «Вечный огонь».
Отметим, что Белоусов возглавил оборонное ведомство России 14 мая, сменив на данном посту Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны на протяжении последних 12 лет.
Примечательно, что на фото, опубликованном пресс-службой ОДКБ, рядом с Белоусовым сидит генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, отвечающий за поставки вооружений.