Новый терминал аэропорта Алматы показали Токаеву

«Международный аэропорт Алматы — это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы».