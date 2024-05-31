Новый терминал аэропорта Алматы показали Токаеву

В преддверии открытия терминала главе государства рассказали о ходе строительства и представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.
Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. м, пропускная способность — 14 млн человек в год.
Было отмечено, что новый терминал первым в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).
С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний будет действовать 50 стоек регистрации, закуплено новейшее оборудование. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.
Затем президент осмотрел новый VIP-терминал аэропорта.
По итогам посещения глава государства отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом, начинается с аэропорта.
«Международный аэропорт Алматы — это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы».
В завершение президент выразил благодарность компании TAV GROUP за строительство терминала в соответствии с международными стандартами, а также консорциуму кредиторов — Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евразийскому банку развития — за участие в столь важном для города Алматы проекте.