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Финляндия приступила к пересмотру своей морской границы

Это означает, что власти пройдут по всем так называемым исходным линиям вдоль побережья, по которым определяют внешнюю границу территориальных вод.

Источник: РИА "Новости"

ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии начало подготовительную работу по пересмотру границ территориального моря. Об этом в пятницу сообщает газета Helsingin Sanomat.

Уточняется, что пересмотр означает, что власти пройдут по всем так называемым исходным линиям вдоль побережья, по которым определяют внешнюю границу территориальных вод.

«МИД изучает материал и выясняет, не изменилось ли расположение базовой точки. Например, в Ботническом заливе наблюдается поднятие суши. Они смотрят, изменится ли местоположение базовой точки», — говорит представитель Финского агентства транспорта и связи (Traficom), осуществляющего замеры, Сеппо Мякинен.

Traficom уже в прошлом году измерило с самолета базовые точки, которые предстоит исследовать, уточняется в сообщении. Последний раз точки определялись в 1995 году. По закону они должны проверяться каждые 30 лет, сообщает газета.

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