Финляндия приступила к пересмотру своей морской границы

ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии начало подготовительную работу по пересмотру границ территориального моря. Об этом в пятницу сообщает газета Helsingin Sanomat.
Уточняется, что пересмотр означает, что власти пройдут по всем так называемым исходным линиям вдоль побережья, по которым определяют внешнюю границу территориальных вод.
«МИД изучает материал и выясняет, не изменилось ли расположение базовой точки. Например, в Ботническом заливе наблюдается поднятие суши. Они смотрят, изменится ли местоположение базовой точки», — говорит представитель Финского агентства транспорта и связи (Traficom), осуществляющего замеры, Сеппо Мякинен.
Traficom уже в прошлом году измерило с самолета базовые точки, которые предстоит исследовать, уточняется в сообщении. Последний раз точки определялись в 1995 году. По закону они должны проверяться каждые 30 лет, сообщает газета.