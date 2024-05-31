Анапа осталась городом, но поменяла статус: подробности

«Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон “О наделении муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края статусом муниципального округа”, — сказано в релизе законодателей.
Стать городским округом Анапе нельзя, так как большая часть людей проживает в поселках, а не в городской черте. И площадь пригородов больше, чем собственно город.
При этом Анапа сохранит статус города и курорта, и смена статуса никак не повлияет на жизнь людей. Аналогичная бумажная работа проводится в Горячем Ключе, Туапсе и Приморско-Ахтарске.