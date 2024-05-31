Медведев пригрозил ответом из-за возможного удара Украины вглубь России

Зампред Совбеза в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения, что западные страны якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России. Он подчеркнул, что помощь стран НАТО против России, «будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину», является серьезной эскалацией конфликта.