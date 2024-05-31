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Медведев пригрозил ответом из-за возможного удара Украины вглубь России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники получат ответ сокрушительной силы на возможное применение дальнобойного западного оружия по территории России, что приведет к вовлечению НАТО в конфликт, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

Зампред Совбеза в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения, что западные страны якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России. Он подчеркнул, что помощь стран НАТО против России, «будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину», является серьезной эскалацией конфликта.

«Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт», — подчеркнул Медведев.

Медведев Дмитрий
НАТО