Отставка губернатора Дмитрия Азарова: чем он запомнился на посту главы Самарской области

Не обошлось губернаторство Дмитрия Азарова и без скандалов. За время его работы на посту главы региона произошли несколько крупных отставок. В частности, это уход Виктора Кудряшова с должности председателя правительства Самарской области. Чиновник покинул свой пост «по состоянию здоровья», но вскоре после этого его задержали правоохранители. Виктора Кудряшова заподозрили в превышении полномочий при работе над станцией метро «Театральная». Ущерб составил 3,5 млрд рублей. Фигурантами уголовных дел стали и два министра строительства — сначала Николай Плаксин, а затем Михаил Асеев.