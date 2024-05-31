Отставка губернатора Дмитрия Азарова: чем он запомнился на посту главы Самарской области

Дмитрий Азаров покидает должность губернатора Самарской области. Об его отставке стало известно сегодня. Рассказываем, чем запомнился Дмитрий Азаров на посту главы 63-го региона.
«Правил» больше пяти лет
Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область в сентябре 2017 года. На посту губернатора он сменил Николая Меркушкина, который запомнился несколькими скандальными высказываниями, укладкой плитки по всей Самаре и отменой части льгот для жителей. Так что назначение на пост врио губернатора Дмитрия Азарова, которого самарцы помнили по должности мэра областной столицы, в регионе приняли более чем благосклонно. Об этом свидетельствуют результаты выборов 9 сентября 2018 года. За кандидатуру Дмитрия Азарова проголосовали 72,63% избирателей.
За более чем пять лет своей «правления» Дмитрий Азаров успел многое сделать. При нем регион значительно преобразился. Изменения произошли в сферах строительства, медицины, образования, дорожной инфраструктуры. Также на время губернаторства Дмитрия Азарова выпали несколько непростых моментов: подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, пандемия коронавируса и проведение специальной военной операции.
Новые мосты и развязки
При Дмитрии Азарове в Самарской области построили два моста через реки Самару и Сок. Начали возводить мост через Волгу и трассу «Обход Тольятти» в Шигонском районе. Объект станет частью международного маршрута «Европа — Западный Китай». Сейчас его готовность приблизилась к 98%. Движение планируют запустить в ближайшие месяцы.
Также в регионе построили восемь многоуровневых развязок. Одна из них — на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Путепровод помог разгрузить один из проблемных перекрестков города. Также при Дмитрии Азарове в областной столице наконец-то стартовало строительство магистрали «Центральная», планы по возведению которой начали обсуждать еще в советские годы.
Метро, Дворец спорта и набережные
На посту губернатора Дмитрий Азаров также способствовал строительству нескольких знаковых объектов. Один из них — Дворец спорта имени Владимира Высоцкого на улице Молодогвардейской в Самаре. Его возвели на месте старого. Сейчас в спорткомплексе проходят матчи местных команд — ХК ЦСК ВВС и БК «Самара», а также проводят различные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, в том числе концерты звезд российской эстрады.
Кроме того, Дмитрий Азаров способствовал началу строительства новой станции метро в Самаре — «Театральной». Региону выдали для этих целей инфраструктурный кредит в 10 млрд рублей. Подземку обещали достроить до конца 2024 года, но не обошлось без проблем. Были трудности с расселением домов в зоне строительства метро. В итоге сроки сдвинулись.
Еще один важный объект, который появится в Самаре с подачи Дмитрия Азарова, — межвузовский кампус. Его возведут возле стадиона, построенного к ЧМ-2018. Проектирование студгородка должны завершить в 2024 году, а приступить к работам — в 2025-м.
Также в регионе появились новые набережные: в Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске. Привели в порядок четвертую очередь набережной Волги в Самаре. Помимо этого, в губернии возвели несколько логистических центров, в числе которых площадки известных маркетплейсов. Это позволило ускорить доставку товаров.
Кроме того, при Дмитрии Азарове реконструировали фабрику-кухню на улице Ново-Садовой в Самаре. В здании разместят филиал Третьяковской галереи. Он должен заработать уже весной 2024 года.
Обманутые дольщики
За время своего губернаторства Дмитрию Азарову удалось почти полностью решить проблему с обманутыми дольщиками. Некоторые дома оказалось невозможно достроить, поэтому тем, кто купил в них квартиры, предоставили денежные компенсации. Ряд объектов достроили и сдали в эксплуатацию. На 2024 год запланирована сдача ЖК на Димитрова, 74 а (третья секция) на пересечении Садовой и Вилоновской, Садовой, 281 и на Ленинской, 136.
Скандалы
Не обошлось губернаторство Дмитрия Азарова и без скандалов. За время его работы на посту главы региона произошли несколько крупных отставок. В частности, это уход Виктора Кудряшова с должности председателя правительства Самарской области. Чиновник покинул свой пост «по состоянию здоровья», но вскоре после этого его задержали правоохранители. Виктора Кудряшова заподозрили в превышении полномочий при работе над станцией метро «Театральная». Ущерб составил 3,5 млрд рублей. Фигурантами уголовных дел стали и два министра строительства — сначала Николай Плаксин, а затем Михаил Асеев.
Под пристальное внимание правоохранителей также попал глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Его подозревают в получении взяток на 25 млн рублей.
Еще один скандал связан с иностранцами. В прошлом году в Самарской области произошли несколько конфликтов между мигрантами и подростками. Через некоторое время в соцсетях появилось видео, на котором дети граждан одной из соседних республик оскорбляют главу региона. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Именно после этих скандалов стали появляться слухи, что Дмитрий Азаров вскоре может покинуть свой пост. Однако он продолжал работать. В сентябре 2023 года прошли очередные выборы губернатора Самарской области. И Дмитрий Азаров победил, набрав 83,83% голосов. Спустя несколько месяцев он все же решил уйти в отставку. Насколько известно, по собственному желанию.