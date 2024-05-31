Узбекистан примет участие в военных учениях в Казахстане

Этот и другие вопросы обсудили в ходе состоявшейся в Алма-Ате встречи министры обороны Казахстана и России Руслан Жаксылыков и Андрей Белоусов, который прибыл для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.