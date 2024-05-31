Узбекистан примет участие в военных учениях в Казахстане

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Воинские контингенты Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана примут участие в учениях «Бирлестик», которые пройдут в июле 2024 года на западе Казахстана, сообщает Минобороны РК.
Этот и другие вопросы обсудили в ходе состоявшейся в Алма-Ате встречи министры обороны Казахстана и России Руслан Жаксылыков и Андрей Белоусов, который прибыл для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.