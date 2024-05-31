Дмитрий Азаров покинул должность губернатора Самарской области

«Для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее. Почти семь лет назад наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин доверил мне руководство Самарской областью. За это время вместе с вами нам удалось сделать многое. Построены сотни социальных объектов: детские сады, школы, больницы, дома культуры, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. А еще — скверы, парки, набережные в каждом городе на Волге. Активно занимались мы развитием транспортной и инженерной инфраструктуры. Сегодня и самый главный объект — Волжский мост с трассой “Обход Тольятти” — уже готов к открытию движения.