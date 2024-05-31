Эстония недовольна темпами военной помощи Запада Украине

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним. Ранее в Киеве хотели получить еще от пяти до семи установок. Однако в начале апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Украине желательно иметь 25 систем ПВО Patriot». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.