Эстония недовольна темпами военной помощи Запада Украине

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна выразил недовольство скоростью оказания военной помощи Украине странами Запада и призвал их поставить Киеву средства ПВО.
«Я не доволен той скоростью, с которой Запад оказывает военную поддержку Украине, потому что каждый день Украина теряет людей, возможно, сотни жизней», — сказал он журналистам по прибытии на неформальную встречу глав МИД НАТО в столице Чехии.
Цахкна также призвал страны Запада поставить Киеву средства ПВО, в том числе системы Patriot. «К сожалению, Эстония отдала большую часть из того, что у нее было, но такого рода систем (как Patriot — прим. ТАСС) у нас нет», — добавил он.
Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним. Ранее в Киеве хотели получить еще от пяти до семи установок. Однако в начале апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Украине желательно иметь 25 систем ПВО Patriot». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.