Партии выдвигают кандидатов

Наиболее неопределенная ситуация в ЛДПР и «Яблоке». Первый заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Павел Иткин рассказал, что в партии рассматривают несколько вариантов, однако конкретных фамилий не назвал. В «Яблоке» решение об участие в предстоящих выборах пока не принято. Политологи предполагают, что кандидата от партии не будет. В 2019 году от яблочников выдвигался депутат ЗС Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), однако он не прошел муниципальный фильтр. В этом году, согласно недавно принятым поправкам в закон о выборах, граждане России, признанные ведомством иноагентами участвовать в губернаторских выборах не могут.