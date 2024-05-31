Партии выдвигают кандидатов

Явка на избирательные участки будет невысокой — около 30%, предполагают политологи. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что такие показатели характерны для губернаторских выборов в Петербурге. По мнению вице-президента Российской ассоциации политических консультантов Петра Быстрова, небольшие результаты будут связаны также с «не слишком конкурентной избирательной кампанией».
В итоговый бюллетень попадут от четырех до шести кандидатов, сходятся во мнении эксперты. По словам господина Быстрова, три-четыре претендента будут от парламентских партий.
Первой, еще в середине апреля, о намерениях баллотироваться заявила глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Надежда Тихонова. Она уже участвовала в выборах в 2019 году: набрала 16,84% голосов избирателей и заняла второе место, уступив действующему губернатору Петербурга.
Александр Беглов в этом году намерен повторить успех пятилетней давности и остаться на второй срок. На выборы градоначальник, следуя общероссийскому тренду, пойдет от «Единой России».
Парламентские партии с кандидатами окончательно не определились. Первый секретарь горкома КПРФ и руководитель фракции в ЗС Роман Кононенко рассказал «Ъ-СПб», что финальная точка в этом вопросе будет поставлена 6 июня на конференции регионального отделения. «На данном этапе мы остановились на моей кандидатуре. На конференции она будет предложена первой. Но “запасных” мы держим в уме», — сообщил парламентарий. Его выдвижение одобрили в Центральном комитете КПРФ. В роли «запасных» — депутат-коммунист ЗС Вячеслав Бороденчик и первый секретарь Ленинградского обкома партии Вадим Гришков. Последний в 2020 году баллотировался в губернаторы Ленобласти, но не прошел муниципальный фильтр.
Имя кандидата от партии «Новые люди» также станет известно после собрания местной ячейки 4 июня, рассказала «Ъ-СПб» секретарь петербургского отделения Анастасия Васильева. В СМИ предполагают, что партия «Новые люди» рассматривает троих претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, депутатов Думы Сардану Авксентьеву и Сангаджи Тарбаева. Госпожа Васильева комментировать сообщения прессы не стала, отметив, что сейчас идут внутренние дискуссии и обсуждаются разные люди.
Наиболее неопределенная ситуация в ЛДПР и «Яблоке». Первый заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Павел Иткин рассказал, что в партии рассматривают несколько вариантов, однако конкретных фамилий не назвал. В «Яблоке» решение об участие в предстоящих выборах пока не принято. Политологи предполагают, что кандидата от партии не будет. В 2019 году от яблочников выдвигался депутат ЗС Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), однако он не прошел муниципальный фильтр. В этом году, согласно недавно принятым поправкам в закон о выборах, граждане России, признанные ведомством иноагентами участвовать в губернаторских выборах не могут.
Некоторые непарламентские партии уже обзавелись кандидатами. От «Родины» выдвигается основатель «Инфинтеха» и RC group Мария Михайлова, от «Зеленых» — муниципальный депутат МО «Ульянка» Павел Брагин. Мария Михайлова рассказала «Ъ-СПб», что является сторонником «Родины» и ей близка ее «патриотическая позиция». В своей предвыборной программе госпожа Михайлова планирует сосредоточиться на теме цифровизации, с помощью которой, по ее словам, можно решить определенные городские проблемы.
Павел Брагин сообщил, что основная предвыборная программа находится еще в разработке. Политик отметил, что «мог бы стать проводником» социальных и экологических инициатив, которых, по его мнению, не хватает городу.
Вчера, 30 мая, о политических амбициях заявили еще двое: председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович и основатель Euromed Clinic Александр Абдин.
Первый в марте участвовал в президентской гонке, но из-за ошибок в собранных подписях не был зарегистрирован. Второй — в 2021-м боролся за место в ЗС, но в итоге проиграл. На губернаторские выборы господина Абдина намерена выдвинуть «Российская партия свободы и справедливости».
Господин Малинкович в Telegram-канале партии сообщил, что предвыборная программа сфокусирована на «возвращении к советскому Ленинграду, комфортному для жизни простых людей городу, городу промышленности, науки и культуры». «Дам бой буржуям, либералам, меньшевикам. Создам городское советское правительство», — написал политик.
Баллотироваться намерена также 83-летняя блокадница Людмила Васильева, которая выступала с критикой политики действующей российской власти. Обсуждали в соцсетях и кандидатуру городского активиста Александра Виноградова.
Всем кандидатам для регистрации будет необходимо пройти «муниципальный фильтр» — собрать подписи муниципальных депутатов (10% от их общего числа из ¾ муниципальных образований — всего их 111). Именно на этом этапе отсеялось большинство выдвиженцев на выборах 2019 года. Тогда преодолеть порог смогли лишь четверо из 28 претендентов.
Самовыдвиженцам, помимо подписей депутатов, нужно будет собрать подписи 2% зарегистрированных в Петербурге избирателей. Согласно закону «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга», на выдвижение и сбор автографов отведено 30 дней.
В конце этой и в начале следующей недели и парламентские, и непарламентские партии намерены провести конференции и официально выдвинуть кандидатов. Сразу несколько политических организаций заявили, что проведут собрание 2 мая.