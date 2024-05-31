Новая карта судов Молдовы одобрена парламентом

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Законопроект, предусматривающий реорганизацию судов и апелляционных палат Молдовы одобрен парламентом в окончательном чтении.
Документ разработан Министерством юстиции с целью «повышения качества судебного акта и обеспечения рационального использования государственных средств» на основе «Отчета об оценке судебной реформы», выполненного в рамках проекта, поддержанного ЕС. При разработке закона учитывались рекомендации Еврокомиссии по эффективности правосудия, подчеркнули в пресс-службе парламента.
Согласно законопроекту, из 15 судов в Молдове останется 14. Также реорганизованы апелляционные палаты, их будет три: Центральная в Кишиневе, Северная в Бельцах и Южная с центральным офисом в Кагуле и дополнительным в Комрате.
«При пересмотре судебной карты учитывался ряд аспектов, таких как создание достаточно крупных судов, обеспечивающих формирование судебных коллегий и специализацию судей, загруженность судов, затраты и так далее».
Представители АТО Гагаузия не раз выступали против утверждения новой карты судов в Молдове. Оппозиционные депутаты, представляющие группу блока «Победа» в связи с этим отмечали, что речь идет о фактической ликвидации судов в автономии и переподчинение их центральным властям.
Ранее депутат группы «Победа» Марина Таубер, предложила перевести центральный офис Южной апелляционной палаты в Комрат, а не в Кагул, как предлагают авторы.
«На фоне напряженности, которая постоянно растет в Гагаузии в результате принимаемых властью PAS недружественных решений в отношении автономии, ликвидация Комратской апелляционной палаты и Вулканештского суда переполнит чашу терпения жителей региона. Последствия могут быть очень серьезными», — подчеркнула депутат.
По данным статистики, приведенных парламентом, в 2023 году в судах Молдовы находилось на рассмотрении более 353 тысяч дел. Большая часть из них — 122 846 дел — пришлась на Кишиневский суд, еще 43 177 были в работе Апелляционной палаты столицы. Самый низкий объем дел на уровне судов первой инстанции был зафиксирован в суде Криулян и Новых Анен. Что касается апелляционных палат, наименьшее количество дел было зарегистрировано в Апелляционном суде Комрата.