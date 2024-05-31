Новая карта судов Молдовы одобрена парламентом

По данным статистики, приведенных парламентом, в 2023 году в судах Молдовы находилось на рассмотрении более 353 тысяч дел. Большая часть из них — 122 846 дел — пришлась на Кишиневский суд, еще 43 177 были в работе Апелляционной палаты столицы. Самый низкий объем дел на уровне судов первой инстанции был зафиксирован в суде Криулян и Новых Анен. Что касается апелляционных палат, наименьшее количество дел было зарегистрировано в Апелляционном суде Комрата.