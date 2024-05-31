Исполнять обязанности главы Мамадышского района будет Вадим Никитин. Эту кандидатуру рекомендовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом сообщили в ходе очередного заседания.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Никитина. По словам Мухаметшина, Никитин уже успел поработать на разных должностях и показал себя как требовательный и успешный руководитель. Сам Никитин не против занять новый пост.
Ранее Вадим Никитин был главой исполкома Пестречинского района. За это время он наработал авторитет, большой опыт работы с людьми, трудовыми коллективами. Председатель Госсовета республики уверен, что он справится с самыми сложными задачами во благо района и жителей.
Напомним, мандат депутата Госдумы Елены Ямпольской перейдет экс-главе Мамадышского района Анатолию Иванову. На заседании он заявил, что хочет заниматься фермерством.