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Исполнять обязанности главы Мамадышского района будет Вадим Никитин

Ранее он был руководителем исполкома Пестречинского района.

Источник: Комсомольская правда

Исполнять обязанности главы Мамадышского района будет Вадим Никитин. Эту кандидатуру рекомендовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом сообщили в ходе очередного заседания.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Никитина. По словам Мухаметшина, Никитин уже успел поработать на разных должностях и показал себя как требовательный и успешный руководитель. Сам Никитин не против занять новый пост.

Ранее Вадим Никитин был главой исполкома Пестречинского района. За это время он наработал авторитет, большой опыт работы с людьми, трудовыми коллективами. Председатель Госсовета республики уверен, что он справится с самыми сложными задачами во благо района и жителей.

Напомним, мандат депутата Госдумы Елены Ямпольской перейдет экс-главе Мамадышского района Анатолию Иванову. На заседании он заявил, что хочет заниматься фермерством.