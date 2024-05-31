Орбан сравнил НАТО с пожарным, который тушит пожар с огнеметом

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Он считает, что намерение ряда стран НАТО разрешить Украине использовать свои вооружения большой дальности для обстрела российской территории ведут к эскалации конфликта и создают угрозу столкновения с Россией. В этом смысле действия НАТО «похожи на то, как если бы пожарный тушил пожар с огнеметом», заявил глава правительства.
По его словам, «чем дальше украинцы будут стрелять, тем дальше продвинутся русские». «Таким образом, существует риск, и мы должны видеть это очень ясно, что, если мы поддержим Украину в обстреле территории России, то сможем приблизить русских к себе», — сказал Орбан.
Он отметил, что одной из причин начала Россией военной операции на Украине явилось намерение этой страны вступить в НАТО. «Думаю, что это ключ к решению ситуации», — подчеркнул Орбан. «Абсурдно, что НАТО, вместо того чтобы защищать нас, втягивает нас в мировую войну», — добавил премьер.