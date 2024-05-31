Орбан сравнил НАТО с пожарным, который тушит пожар с огнеметом

По его словам, «чем дальше украинцы будут стрелять, тем дальше продвинутся русские». «Таким образом, существует риск, и мы должны видеть это очень ясно, что, если мы поддержим Украину в обстреле территории России, то сможем приблизить русских к себе», — сказал Орбан.