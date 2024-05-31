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В Каслях уволились все депутаты горсовета

КАСЛИ, 31 мая, ФедералПресс. В Каслях депутаты горсовета подали в отставку в полном составе. Об этом 31 мая сообщил глава района Игорь Колышев.

«Произошло важнейшее для каслинцев событие — депутаты совета депутатов Каслинского городского поселения проголосовали за досрочное сложение своих полномочий. Это значит, что с 31 мая 2024 года представительный орган Каслинского городского поселения складывает свои полномочия», — сообщил глава Каслинского района Игорь Колышев в телеграм-канале.

Районный руководитель отметил, что мэрия Каслинского городского поселения будет ликвидирована. Полномочия городской администрации передадут в районную.

Вопрос об этом стоял еще в 2012 году, однако депутаты проголосовали «против». К этому вернулись лишь спустя 5 лет. Горожане одобрили решение, однако сам мэр был против.