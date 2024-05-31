Мэр Екатеринбурга назначил нового зама по образованию

Первым рабочим днем Шевченко в должности станет 1 июня. Как уточнил источник ЕАН в администрации, остальным заместителям «нового» коллегу пока не представили. В ведение Шевченко переходят ключевые направления работы — образование, соцполитика и культура Екатеринбурга.
Шевченко возглавлял департамент образования с 2020 года, а до этого десять лет руководил Дворцом молодежи. Нового вице-мэра называют выходцем из семейного «образовательного клана»: почти все его близкие родственники работают в этой сфере. Например, отец, Валерий Шевченко, в прошлом был первым замминистра образования области, а брат, Константин Шевченко, возглавляет Екатеринбургский колледж транспортного строительства.
В должности «социального» вице-мэра Шевченко сменил Екатерину Сибирцеву, ушедшую в отставку в середине апреля. Считается, что к увольнению ее подтолкнули семейные обстоятельства (ходили слухи о желании чиновницы перебраться в другую страну). И в мэрии, и в областном правительстве высоко ценили Сибирцеву. Орлов признавал, что отпускать такого специалиста ему было сложно.
Еще за две недели до официального ухода Сибирцевой источники ЕАН сообщали, что Шевченко рассматривают в качестве ее сменщика. Впоследствии именно он в статусе «и. о.» стал исполнять обязанности вице-мэра. А 9 апреля (когда ясности по будущему вице-мэру еще не было) выступал перед городской думой с беспрецедентно подробным докладом о развитии школ и детсадов — и ряд депутатов в частных беседах окрестили это «смотринами Шевченко».