Мэр Екатеринбурга назначил нового зама по образованию

Еще за две недели до официального ухода Сибирцевой источники ЕАН сообщали, что Шевченко рассматривают в качестве ее сменщика. Впоследствии именно он в статусе «и. о.» стал исполнять обязанности вице-мэра. А 9 апреля (когда ясности по будущему вице-мэру еще не было) выступал перед городской думой с беспрецедентно подробным докладом о развитии школ и детсадов — и ряд депутатов в частных беседах окрестили это «смотринами Шевченко».