Зарубежные СМИ: Каковы шансы Дональда Трампа на выборах президента США?

Решение присяжных уже прокомментировали в Белом доме, косвенно подтвердив, что предвыборная гонка все-таки состоится. Зарубежные СМИ отмечают, что, несмотря на обвинительный приговор, у Дональда Трампа действительно остаются все шансы победить на выборах. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».
Более полувека в президенты США не баллотировались уголовно осужденные, и никогда преступник не имел столь высокий шанс победить, пишет The New York Times. Выдвигаться на федеральные посты судимость не мешает. Отдельные штаты могли бы попытаться законодательно исключить Трампа из бюллетеней, но это противоречило бы Конституции: она лишь требует от кандидата быть старше 35, родиться в США и жить там последние 14 лет.
Верховный суд постановил, что выкинуть Трампа из предвыборной гонки вправе Конгресс из-за участия политика в мятеже (речь о штурме Капитолия). Но пока Палату представителей контролируют республиканцы, такой сценарий маловероятен. И даже по внутренним правилам Республиканской партии заменить экс-президента на другого кандидата уже нельзя.
Такое развитие событий изменило бы траекторию гонки в прошлом, но не сейчас, отмечает Bloomberg. Трамп пережил два импичмента и множество скандалов и все равно лидирует в опросах. Повезло ему и с тем, что телекамеры не пустили в зал суда, так он избежал ассоциаций с «Уотергейтом». Политик попытается извлечь выгоду из приговора: сразу после его оглашения штаб объявил о сборе средств на кампанию, снова назвав процесс политическим. Эта стратегия помогла Трампу обогнать конкурентов на праймериз, но не ясно, сработает ли она в ноябре. Как в 2016-м и 2020-м годах, разрыв между кандидатами в президенты, скорее всего, окажется минимальным, а на исход сможет повлиять любая деталь: от ситуации в секторе Газа до погоды в день голосования.
The Guardian уточняет, что 67% избирателей уже заявили, что обвинительный приговор не будет иметь для них значения на всеобщих выборах. А 25% республиканцев в этом случае даже с большей вероятностью проголосуют за однопартийца. Джо Байдену сейчас подарили «политическое оружие», но для него важно распорядиться им точечно. До сих пор президент старался не комментировать судебное преследование своего оппонента, чтобы не быть обвиненным в политическом вмешательстве.
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