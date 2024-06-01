Зарубежные СМИ: Каковы шансы Дональда Трампа на выборах президента США?

Такое развитие событий изменило бы траекторию гонки в прошлом, но не сейчас, отмечает Bloomberg. Трамп пережил два импичмента и множество скандалов и все равно лидирует в опросах. Повезло ему и с тем, что телекамеры не пустили в зал суда, так он избежал ассоциаций с «Уотергейтом». Политик попытается извлечь выгоду из приговора: сразу после его оглашения штаб объявил о сборе средств на кампанию, снова назвав процесс политическим. Эта стратегия помогла Трампу обогнать конкурентов на праймериз, но не ясно, сработает ли она в ноябре. Как в 2016-м и 2020-м годах, разрыв между кандидатами в президенты, скорее всего, окажется минимальным, а на исход сможет повлиять любая деталь: от ситуации в секторе Газа до погоды в день голосования.