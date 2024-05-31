Дмитрий Азаров установил рекорд по скорости отставки с момента переизбрания

Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год господин Азаров победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей. В сентябре 2023 года чиновник был переизбран губернатором Самарской области. За него проголосовали более 83% избирателей при явке около 54%. После переизбрания Дмитрию Азарову так и не удалось полностью сформировать кабинет министров региона. Второй срок губернаторства сопровождался громкими задержаниями ряда чиновников облправительства и мэрии Самары. О своей отставке он сообщил 31 мая 2024 года.