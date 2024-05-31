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Дмитрий Азаров установил рекорд по скорости отставки с момента переизбрания

Дмитрий Азаров покинул пост губернатора Самарской области спустя восемь месяцев после своего переизбрания. Это стало новым рекордом среди победивших на всеобщем голосовании глав регионов в современной российской истории, учитывая отставки по собственному желанию.
Источник: Коммерсантъ

Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год господин Азаров победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей. В сентябре 2023 года чиновник был переизбран губернатором Самарской области. За него проголосовали более 83% избирателей при явке около 54%. После переизбрания Дмитрию Азарову так и не удалось полностью сформировать кабинет министров региона. Второй срок губернаторства сопровождался громкими задержаниями ряда чиновников облправительства и мэрии Самары. О своей отставке он сообщил 31 мая 2024 года.

В 2021 году спустя год после переизбрания свой пост покинул губернатор Тамбовской области Александр Никитин, набравший 79,30% голосов при явке 64,60% от общего числа зарегистрированных избирателей. В сентябре 2020 года на выборах главы Пензенской области победил Александр Белозеров. Он набрал 78,72% голосов. В марте 2021 года после ареста он был отстранен от должности губернатора’в связи с утратой доверия президента Российской Федерации.