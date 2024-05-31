Заявления Белоусова на заседании совета министров обороны ОДКБ. Главное

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в пятницу, 31 мая, выступил на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алматы.
СВО
Россия в ходе спецоперации действует решительно и соразмерно угрозам безопасности, завил Андрей Белоусов. По его словам, на основе опыта СВО проводится оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, улучшается система обучения военных кадров, а также оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.
Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны.
Он отметил, что в результате смелых и профессиональных действий российских военнослужащих в мае было освобождено 28 населенных пунктов.
В целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.
Белоусов добавил, что киевский режим, лишенный возможности захватить инициативу на поле боя, по-прежнему демонстрирует спонсорам из западных стран свою способность причинять ущерб Российской Федерации путем ударов по гражданской инфраструктуре. Он уточнил, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии.
Ситуация в ОДКБ
Основным фактором, отрицательно влияющим на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ, является деструктивная деятельность США и их союзников, заявил глава МО РФ.
Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников.
По его словам, Вашингтон и его партнеры, исходя из желания сохранить своё глобальное превосходство, активно разрушают мировой порядок безопасности путем провокации кризисов и вооруженных конфликтов, поддерживают террористические и экстремистские организации, вводят различные санкции, а также используют угрозы и шантаж.
Наиболее напряженная обстановка, сообщил Белоусов, сегодня сложилась в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, и она оказывает существенное влияние на всех членов ОДКБ.
НАТО наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооружённых сил.
Белоусов также сказал, что военная инфраструктура Североатлантического альянса совершенствуется, активизируется учебно-боевая разведывательная деятельность около границ стран ОДКБ.
С февраля по май проведена серия масштабных учений Steadfast Defender — 2024.
Массированная атака на Крымский мост
Военные России успешно отразили новую атаку на Крымский мост, совершенную оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщил министр обороны РФ.
Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью «Атакмсами» на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.
Белоусов также сказал, что объединённая группировка продолжает освобождать новые регионы России и принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации.
Диана Тачаева