Заявления Белоусова на заседании совета министров обороны ОДКБ. Главное

Белоусов добавил, что киевский режим, лишенный возможности захватить инициативу на поле боя, по-прежнему демонстрирует спонсорам из западных стран свою способность причинять ущерб Российской Федерации путем ударов по гражданской инфраструктуре. Он уточнил, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии.