Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заявления Белоусова на заседании совета министров обороны ОДКБ. Главное

Глава Минобороны подчеркнул, что усилия по нанесению России стратегического поражения не имеют перспектив.

Источник: РИА "Новости"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в пятницу, 31 мая, выступил на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алматы.

СВО

Россия в ходе спецоперации действует решительно и соразмерно угрозам безопасности, завил Андрей Белоусов. По его словам, на основе опыта СВО проводится оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, улучшается система обучения военных кадров, а также оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны.

Андрей Белоусов
министр обороны РФ

Он отметил, что в результате смелых и профессиональных действий российских военнослужащих в мае было освобождено 28 населенных пунктов.

В целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.

Андрей Белоусов
министр обороны РФ

Белоусов добавил, что киевский режим, лишенный возможности захватить инициативу на поле боя, по-прежнему демонстрирует спонсорам из западных стран свою способность причинять ущерб Российской Федерации путем ударов по гражданской инфраструктуре. Он уточнил, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии.

Ситуация в ОДКБ

Основным фактором, отрицательно влияющим на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ, является деструктивная деятельность США и их союзников, заявил глава МО РФ.

Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников.

Андрей Белоусов
министр обороны РФ

По его словам, Вашингтон и его партнеры, исходя из желания сохранить своё глобальное превосходство, активно разрушают мировой порядок безопасности путем провокации кризисов и вооруженных конфликтов, поддерживают террористические и экстремистские организации, вводят различные санкции, а также используют угрозы и шантаж.

Наиболее напряженная обстановка, сообщил Белоусов, сегодня сложилась в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, и она оказывает существенное влияние на всех членов ОДКБ.

НАТО наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооружённых сил.

Андрей Белоусов
министр обороны РФ

Белоусов также сказал, что военная инфраструктура Североатлантического альянса совершенствуется, активизируется учебно-боевая разведывательная деятельность около границ стран ОДКБ.

С февраля по май проведена серия масштабных учений Steadfast Defender — 2024.

Андрей Белоусов
министр обороны РФ

Массированная атака на Крымский мост

Военные России успешно отразили новую атаку на Крымский мост, совершенную оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщил министр обороны РФ.

Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью «Атакмсами» на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

Андрей Белоусов
министр обороны РФ

Белоусов также сказал, что объединённая группировка продолжает освобождать новые регионы России и принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации.

Диана Тачаева