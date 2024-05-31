Германия разрешила Украине атаковать территорию России своим оружием

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что выступает против нанесения ударов по российской территории. Именно поэтому он несколько раз блокировал передачу Украине крылатых ракет Taurus. 26 мая господин Шольц повторил, что выступает против применения немецкого оружия по целям на территории РФ. Тогда он подчеркнул, что данное условие изначально было согласовано с Украиной, а значит причин отходить от этого принципа нет.