Ермак рассказал, уйдёт ли в отставку вслед за коллегами из других министерств

Об этом министр рассказал во время выезда по морским пляжам области в пятницу, 31 мая.
«Это решение будет принимать врио губернатора Алексей Беспрозванных, а у меня планов куда-то уходить нет», — сказал Ермак.
Андрей Ермак не собирается по собственному желанию покидать пост главы министерства по культуре и туризму Калининградской области.
Об этом министр рассказал во время выезда по морским пляжам области в пятницу, 31 мая.
«Это решение будет принимать врио губернатора Алексей Беспрозванных, а у меня планов куда-то уходить нет», — сказал Ермак.