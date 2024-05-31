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Ермак рассказал, уйдёт ли в отставку вслед за коллегами из других министерств

Андрей Ермак не собирается по собственному желанию покидать пост главы министерства по культуре и туризму Калининградской области.

Об этом министр рассказал во время выезда по морским пляжам области в пятницу, 31 мая.

«Это решение будет принимать врио губернатора Алексей Беспрозванных, а у меня планов куда-то уходить нет», — сказал Ермак.