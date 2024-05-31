Володин назвал законы, вступающие в силу в июне 2024 года

Закон по защите пенсий детей-инвалидов и тех, кого признали недееспособным, также вступит в силу с 9 июня. Выплаты не станут списывать при взыскании долгов. «Это касается случаев, когда средства поступают на счета родителей, усыновителей и опекунов. Ранее эти деньги могли попасть под взыскание», — уточнил Володин.