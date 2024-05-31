Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила получения молдавского гражданства ужесточат: Последнее слово будет за СИБом

Правила получения молдавского гражданства будут ужесточены.

Согласно поправкам, принятым накануне в первом чтении, заявления об установлении гражданства Республики Молдова и заявления о признании лиц гражданами РМ будут согласовывать со Службой информации и безопасности.

Кроме того, будет продлён срок рассмотрения заявлений о признании гражданства Республики Молдова на срок до 6 месяцев, передаёт ipn.md.

Также, согласно проекту, не все лица, родившиеся и проживающие на территории РМ, не имеющие гражданства других государств и ходатайствующие о признании гражданства страны, получат его.

Законопроект будет внедрён после утверждения парламентом в окончательном чтении.

закон