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Глава Новороссийска рассказал об обстановке в городе после атаки БПЛА

В ночь с 30 на 31 мая Новороссийск и другие муниципалитеты Краснодарского края вновь подверглись попытке атаки со стороны ВСУ. Какая сейчас обстановке в городе, рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«По результатам сегодняшней атаки со стороны киевского режима промышленные предприятия, объекты коммунальной инфраструктуры не пострадали. Заявок от гражданского населения не поступало», — отметил господин Кравченко.

Он также пояснил, что по результатам атаки 17 мая все документы в соответствии с заявлениями граждан составлены. Сейчас власти готовят выплаты.

Ночью 31 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников самолетного типа.

В Новороссийске около 01:00 по мск включили сигнал воздушной тревоги. В Темрюкском районе пострадали инфраструктура нефтебазы и сотрудники предприятия.