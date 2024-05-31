Глава Новороссийска рассказал об обстановке в городе после атаки БПЛА

«По результатам сегодняшней атаки со стороны киевского режима промышленные предприятия, объекты коммунальной инфраструктуры не пострадали. Заявок от гражданского населения не поступало», — отметил господин Кравченко.
Он также пояснил, что по результатам атаки 17 мая все документы в соответствии с заявлениями граждан составлены. Сейчас власти готовят выплаты.
Ночью 31 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников самолетного типа.
В Новороссийске около 01:00 по мск включили сигнал воздушной тревоги. В Темрюкском районе пострадали инфраструктура нефтебазы и сотрудники предприятия.