Какие законы вступают в силу в июне

Автомобили с ручным управлением для участников СВО с тяжелыми ранениями
С 29 мая вступили в силу поправки, позволяющие обеспечить участников СВО, получивших тяжелое ранение, спецсредствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом. Речь, в частности, идет о тех участниках СВО, которым из‑за ранения трудно передвигаться самостоятельно.
Контроль за оборотом алкогольной продукции
С 1 июня 2024 года оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции станет возможен при наличии сопроводительных электронных документов. Они должны удостоверять легальность производства и оборота такой продукции.
Новые правила для единого пособия на детей
Также с 1 июня при расчете среднедушевого дохода для назначения единого пособия по‑новому будут учитывать сумму алиментов. Если они установлены судом, то считается объем фактически поступивших средств. В случае если родители договорились об алиментах, то учтут сумму, указанную в заявлении, но не менее минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом. Кроме того, не будет учитываться доход от подработки несовершеннолетних.
Безопасность туристов
Правительство России определит виды и категории сложности туристских маршрутов, которые требуют сопровождения аттестованным инструктором-проводником. Регионы смогут устанавливать эти маршруты на своих территориях. Инструкторов-проводников обяжут уведомлять региональные органы исполнительной власти о том, что они сопровождают туристов на таком маршруте, до начала и после его прохождения.
Ответственность ресурсоснабжающих компаний за некачественные услуги
С 9 июня для ресурсоснабжающих организаций ужесточат наказания за оказание некачественных услуг ЖКХ — например, подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что действующие штрафы необходимо пересмотреть.
«Их размер не пересматривался с 2007 года. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги. После принятия поправок в КоАП штраф вырастет многократно: это будут уже десятки тысяч рублей».
Защита пенсий детей-инвалидов от списания
С 9 июня пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, а также социальные доплаты к ним не спишут при взыскании долгов с другого человека. Это касается случаев, когда средства поступают на счета родителей, усыновителей и опекунов. Ранее эти деньги могли подпасть под взыскание.
Борьба с детской преступностью
С 9 июня 2024 года вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких — трех и более — преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Ранее Уголовный кодекс РФ не предполагал дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений, в совершение которых вовлекают детей.
Поддержка художественных промыслов
С 10 июня у органов власти и местного самоуправления появится право оказывать финансовую, информационную, консультационную, организационную и другие меры поддержки мастерам художественных промыслов. Они смогут оформиться как самозанятые.
Смягчение наказания для женщин с маленькими детьми
Также с 10 июня женщины с детьми до четырех лет, осужденные за преступления небольшой тяжести, смогут получить условно-досрочное освобождение. Речь идет о случаях, когда дети находятся в доме ребенка того же исправительного учреждения, где отбывает наказание мать. Согласно действующему законодательству возраст ребенка не должен превышать трех лет.
Упрощение круизного туризма на Дальнем Востоке
С 17 июня российские круизные суда смогут заходить в пункты и порты, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа, без прохождения пограничного контроля. Закон направлен на развитие круизного туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны.
Модернизация отечественной промышленности
С 23 июня на промышленных предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, начнут проводить экспертную оценку. Она будет способствовать переходу на наилучшие доступные технологии.
Противодействие незаконной миграции
С 23 июня в круг лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, включат иностранцев, желающих въехать в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 дней. Паспортно-визовый сервис МВД привлекут к предоставлению госуслуг в сфере миграции.
Профилактика чрезвычайных ситуаций
С 29 июня мероприятия, направленные на предупреждение ЧС и снижение ущерба в случае их возникновения, смогут проводить в режимах повседневной деятельности и повышенной готовности. Резервные ресурсы можно будет использовать как для ликвидации, так и для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Это позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
Увольнение чиновников с иностранным гражданством
С 30 июня государственные и муниципальные служащие, должностные лица, работники госорганов или органов местного самоуправления, военнослужащие, не представившие документы о прекращении иностранного гражданства, будут уволены.
«Это крайне важно, чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и гражданства других стран, — подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Здесь нет ущемления прав, здесь все по‑честному, и, если хотите, это нужно было сделать давно».
Как сообщал ранее Башинформ, президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий права семей погибших военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции (СВО), на получение пенсий по потере кормильца. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.