Какие законы вступают в силу в июне

Также с 1 июня при расчете среднедушевого дохода для назначения единого пособия по‑новому будут учитывать сумму алиментов. Если они установлены судом, то считается объем фактически поступивших средств. В случае если родители договорились об алиментах, то учтут сумму, указанную в заявлении, но не менее минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом. Кроме того, не будет учитываться доход от подработки несовершеннолетних.