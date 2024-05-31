Глава Екатеринбурга пожаловался на ломающиеся лифты в мэрии

К началу году в Екатеринбурге накопилось уже 1053 лифта со сроком эксплуатации в 25 лет. Это предельный срок их эксплуатации, согласно техническому регламенту Таможенного союза. В связи с этим в Екатеринбурге ведут работу по их замене. Предварительные итоги этой работы обсудили 31 мая на заседании Коллегии администрации Екатеринбурга.
— У нас более 13,6 тысяч единиц лифтового оборудования. Причем 53% из них введены в эксплуатацию после 2000 года, — рассказал на заседании начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин. — Лифтовое оборудование (старше 25 лет) должно быть в дальнейшем заменено либо выведено из эксплуатации до 15 февраля 2025 года.
На Коллегии в мэрии отметили, что могут не успеть в эти сроки заменить все старые лифты и надеются, что сроки на эту работу будут увеличены.
— Этот вопрос рассматривался в Совете Федерации. Направлено предложение правительству Российской Федерации о продлении этого срока на два года. Думаю, этот срок будет продлен, — сказал Александр Брагин.
— Ждать, что продлят, это, наверное, история хорошая, но надо понимать, что как минимум небезопасно, когда люди пользуются лифтовым оборудованием, которое эксплуатируется уже 25 лет, — отметил мэр Алексей Орлов.
Глава Екатеринбурга также обратил внимание на проблему с лифтами в администрации города.
— Каждую неделю ломаются. Вчера оба вышли из строя. Надо уходить в суды. Ладно, у нас пятиэтажное здание, а в многоэтажных домах как? — сказал Алексей Орлов.