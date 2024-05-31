Глава Екатеринбурга пожаловался на ломающиеся лифты в мэрии

— У нас более 13,6 тысяч единиц лифтового оборудования. Причем 53% из них введены в эксплуатацию после 2000 года, — рассказал на заседании начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин. — Лифтовое оборудование (старше 25 лет) должно быть в дальнейшем заменено либо выведено из эксплуатации до 15 февраля 2025 года.