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Токаев и Путин провели телефонный разговор

Астана. 31 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. Они высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях.

Отмечается, что Токаев и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.

Путин Владимир