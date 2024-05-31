Токаев и Путин провели телефонный разговор

«Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. Они высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях.
Отмечается, что Токаев и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.