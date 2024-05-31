Путин и Лукашенко поговорили по телефону

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Телефонный разговор лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся в пятницу, сообщили в пресс-службе президента РФ.
«Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая», — говорится в сообщении.
Оба лидера подчеркнули, что по итогам переговоров на высшем уровне дальнейшее развитие российско-белорусских отношений получило существенный импульс.
Также главы государств обсудили некоторые вопросы, связанные с саммитом Шанхайской организации сотрудничества, который должен состояться в июле. Ожидается, что на нем будет принято решение о предоставлении Беларуси статуса государства — члена ШОС. Как уточнили в пресс-службе Александра Лукашенко, лидеры договорились договорились о встрече на полях саммита.
Кроме того, в пресс-службе белорусского лидера отметили, что в центре внимания Глав государств были вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта.
«Также лидеры обсудили предстоящий Форум регионов Беларуси и России и представительство российской делегации на этом масштабном мероприятии», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, обсудили предстоящее 80-летие освобождения Беларуси и вопрос, кто представит Россию на параде 3 июля в Минске.
Также в ходе разговора были затронуты детали и вопросы предстоящего визита Президента Беларуси в Монголию и Иркутскую область.