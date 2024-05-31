Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Также главы государств обсудили некоторые вопросы, связанные с саммитом Шанхайской организации сотрудничества, который должен состояться в июле. Ожидается, что на нем будет принято решение о предоставлении Беларуси статуса государства — члена ШОС. Как уточнили в пресс-службе Александра Лукашенко, лидеры договорились договорились о встрече на полях саммита.