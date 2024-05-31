Африка, Албания, Армения: Европа в срочных поисках места ссылки для беженцев

6—9 июня 2024 года состоятся выборы в Европейский парламент. Социологи прогнозируют на них относительный успех ультраправых партий: вплоть до 170 кресел в новом собрании из 705. Этого не хватит, чтобы взять под контроль законодательный орган, но подойдет, чтобы навязать ему часть своей повестки. Тенденция к поправению дает знать о себе давно. В апреле Европарламент утвердил Пакт о миграции, а в мае 15 стран Евросоюза уже призвали ужесточить его. Образец, как это сделать, видят в Великобритании, заключившей сделку с африканской Руандой о принудительной релокации лиц, подающих прошение об убежище. В Европе все четче проводят границу между мигрантами, возможно, имеющими квалификацию, и нелегалами-беженцами, стремясь свести число последних к нулю. Психологически это объяснимо, однако Запад тем самым пробует отгородиться от глобального Юга на фоне настойчивых попыток заручиться его же поддержкой против России.