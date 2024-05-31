Африка, Албания, Армения: Европа в срочных поисках места ссылки для беженцев

Европа с черного хода
Постепенно накопившаяся усталость западных стран от беженцев и нелегалов отражает давно наметившиеся сложности с их трудоустройством. В 2015—2016 годах Старый Свет принял около 1 млн 800 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, большая часть которых разместилась в Германии. Спустя пять лет ФРГ сообщила о трудоустройстве двух третей приезжих. Для страны, испытывающей дефицит рабочей силы (уровень рождаемости на женщину составил в 2015 году 1,5), это могло бы стать подарком. Однако вакансии, позволяющие платить налоги, то есть предполагающие средние заработки, заняли только 35% из 800 тыс. взрослых прибывших. Остальные 65% остаются на балансе социальной системы, то есть не помогают немцам, а пользуются их гостеприимством.
Необходимость платить за беженцев неограниченно долго задела чувствительные струны в Швеции. Исторически это социал-демократическое государство, ориентированное на гостеприимство. Подтверждая репутацию, в 2015—2016 годах скандинавы приняли больше всего мигрантов на душу населения в Европе. Но уже в 2022 году правительство левых пало, а сменившая его правая коалиция осложнила въезд для беженцев и, демонстрируя разворот во внешней политике, отказала в поддержке Палестине. Даже более кардинальные меры последовали в Дании. Копенгаген провозгласил принцип «твердого нуля» в графе «беженцы» (исключение сделали для украинцев), а тех, кто въехал до его принятия, но не работает, стал трудоустраивать принудительно — в том числе на не востребованные у местных жителей работы по уборке мусора.
В мае 2024 года к датчанам и шведам добавились нидерландцы. Сформированная в Амстердаме коалиция — результат трудного компромисса. Победивший на выборах в 2023 году ультраправый либертарианец Герт Вилдерс («Партия свободы») отказался не только от премьерства, но и от министерского поста. Зато он добился утверждения курса на сокращение миграции. Проводить его в жизнь в ранге главы кабинета будет прежний оппонент — многолетний член Социал-демократической партии Дик Шуф. Это характерно: в Дании идеи ультраправых также реализуют левые, а в Швеции лидер националистов Джимми Акессон, предвосхитив Вилдерса, обменял пост в правительстве на обязательство умеренных сил осуществлять на практике его повестку.
Изгнание из рая?
Накануне выборов в Европарламент проникновение ультраправого подхода к нелегалам в политический обиход заметно в широких географических рамках. В апреле-мае 2024 года Брюссель утвердил Пакт о миграции и убежище. Под этим названием скрываются девять регламентов и одна директива, устанавливающие фильтрацию на границе и укрепляющие солидарность стран в деле приема мигрантов. Мнения о пакте разделились: его осудили левые и посчитали слишком мягким ультраправые. В мае стало ясно, что правящий класс большинства стран ЕС на стороне последних. 15 из 27 государств обратились к Еврокомиссии с призывом ужесточить только что введенное законодательство в части высылки нелегалов за рубеж. По действующему закону она допускается только на родину мигранта, но в Европе возобладали сторонники депортаций в любую «надежную» страну, согласную брать переселенцев со стороны.
Пример того, как это возможно, демонстрирует Италия. В ноябре 2023 года премьер Джорджа Мелони заключила соглашение со своим визави из Албании Эди Рамой о создании фильтрационных лагерей. Спустя полгода близ албанского порта Шенгини уже подходят к концу строительные работы. Первая очередь евролагерей рассчитана на 3 тыс. беженцев, задержанных Италией, но предполагается расширение вплоть до 36 тыс. мест. Несмотря на то что проект еще не стартовал, Рим уже видит в нем повод для гордости. «Несколько дней назад 15 из 27 стран ЕС подписали призыв к Еврокомиссии, в котором помимо прочих вещей провозгласили, что весь ЕС должен последовать итальянскому примеру в Албании. Со всем уважением к нашим левым мы сейчас задаем пример в том, что касается миграции», — вдохновляется Мелони.
Оценить происходящий на глазах поворот позволяет сравнение Италии с Данией. Еще в 2021 году Копенгаген принял закон о принудительной высылке беженцев и нелегалов за рубеж, имея в виду их перемещение в африканскую Руанду, но довести дело до строительства лагерей там не сумел. В январе 2023 года под давлением Еврокомиссии контакты с регионом Великих Озер свернули. Тогда премьер Дании Метте Фредриксен произнесла пророческие слова о соседях, которые мешают решать проблему с мигрантами, но втайне интересуются датским опытом. Понадобилось меньше двух лет, чтобы с призывом к принудительным высылкам обратилась большая часть Европы.
«На Мадагаскар, в Коломбо и Сахару»
Впрочем, едва ли такой разворот состоялся, если бы не пример, поданный Старому Свету из Лондона. В 2022 году бывший премьер Борис Джонсон заключил соглашение с руандийским президентом Полем Кагаме о принудительном перемещении нелегалов с берегов Темзы на побережье Великих озер. В африканской политике Руанда подает себя как сильное, стабильное и миролюбивое государство. Официальный Лондон ухватился за это: по его утверждению, такой стране уж точно можно доверить судьбу нелегалов, тайно пересекающих Ла-Манш в надежде обосноваться на Британских островах.
Тем не менее путь к принудительной релокации нежелательного элемента в Африку оказался извилистым. Договор с Руандой понадобилось заключить повторно. Первое соглашение оспорил Верховный суд: по собранным им сведениям, на Великих Озерах нарушают права человека, а в прошлом десятилетии расстреляли конголезских мигрантов. Но правящие консерваторы смогли обойти решение суда, усовершенствовав формулировки сделки. После длительных проволочек в апреле 2024 года второе соглашение удалось провести через парламент. Как следствие, с 1 мая правоохранители приступили к отлову нелегалов с прицелом на высылку. Часть из пойманных — вплоть до 6 тыс. человек — может составить первую группу принудительных релокантов. Но это не все: на подходе и более серьезные депортации — вплоть до 35 тыс. человек.
Впрочем, скептики, в том числе и в Великобритании, остаются. Решение о высылке все еще может пробуксовать в последний момент, а власти, по косвенным признакам, демонстрируют нервозность. В апреле они все-таки выдворили первого нелегала в Африку, но, как обнаружилось, просто подкупили его, заплатив денег. Злые языки утверждают, что вся «операция Руанда» обойдется казне его величества непропорционально дорого. По соглашению с руандийцами придется платить за каждого переселенца отдельно, и это не учитывая общей за всех суммы — на что в совокупности уйдут многие сотни миллионов фунтов. Однако премьер Риши Сунак уверен, что решение вопроса с мигрантами стоит этих денег.
Ирландия в бинокль
В качестве подтверждения, что его стратегия работает, Лондон указывает на соседнюю Ирландию. События в Дублине уже давно развиваются на грани международного скандала. Осенью 2022 года местные жители стали выходить на акции протеста против прибытия беженцев. Руандийская сделка англичан подлила масла в огонь. Количество нелегалов на острове возросло, поскольку напуганные перспективой выдворения в Руанду мигранты «мигрировали» через неохраняемую границу между британской Северной Ирландией и Республикой Ирландия, по другую сторону которой посчитали положение более надежным.
Наплыв беженцев обострил типичные для социальных служб Ирландии проблемы с размещением новоприбывших и уходом за ними. Но хуже оказались трудности с общественным мнением. В отдельных случаях под нужды беженцев в авральном порядке бронировали целые гостиничные здания или, не ставя местных жителей в известность, переводили мигрантов в глубинку на поселение. Общественное мнение реагирует на это взрывами возмущения. На чувствительных струнах играют ультраправые, а это чревато волнениями и насилием.
Премьера Великобритании Риши Сунука, следящего за Дублином, легко можно заподозрить в злорадстве. Бегство нелегалов в соседнюю страну он подает как пример эффективности своего курса на выдавливание посторонних из страны. А Ирландии ставит на вид политику другой страны — Франции — так как оба государства входят в ЕС. С точки зрения Лондона, недостаточность мер, принятых французами, усугубляет миграционную проблему англичан, что, в свою очередь, развязывает им самим руки. На этом основании даже договариваться с Дублином о возвращении сбежавших иностранцев Сунак не намерен.
Зато в планах консерваторов — расширение географии высылок. В числе стран, которым англичане делают предложение стать новой родиной для нелегалов, есть постсоветские. В 2020 году, по сведениям Times, британцы инициировали переговоры с Молдавией, а в 2023 году, по утверждению The Independent, — с Арменией. В обоих случаях дело ограничилось обменом мнениями. Но в случае, если руандийская релокация оправдает ожидания, другие страны могут последовать этому примеру. Платежеспособный спрос европейцев, раздраженных нелегальной миграцией, не вызывает сомнений.
Игорь Гашков