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Из украинского плена вернули 75 российских военных

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Из украинского плена вернули 75 российских военных, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — говорится в публикации.

Освобожденных бойцов доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, им оказывают необходимую помощь.

Посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена оказали ОАЭ.

Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.