Из украинского плена вернули 75 российских военных

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — говорится в публикации.
Освобожденных бойцов доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, им оказывают необходимую помощь.
Посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена оказали ОАЭ.
Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.