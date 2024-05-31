Хоценко: в Омске создадут филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби

«Важно, что этот филиал станет первым филиалом казахстанского университета в России. Для нас это очень почетно. На протяжении многих лет Казахстан остается одним из основных партнеров Омской области. Мы очень дорожим сотрудничеством в гуманитарной сфере и особенно теми связями, которые установились между нашими университетами и подкреплены совместными проектами. Подчеркну, что с КазНУ им. аль-Фараби сотрудничают ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ОмГТУ», — отметил Хоценко.