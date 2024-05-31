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Хоценко: в Омске создадут филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби

Он станет первым филиалом казахстанского университета в России.

Сегодня, 31 мая, Виталий Хоценко провёл рабочую встречу с заместителем министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеитом Туймебаевым. На встрече они договорились об открытии в Омске филиала Казахского национального университета.

«Важно, что этот филиал станет первым филиалом казахстанского университета в России. Для нас это очень почетно. На протяжении многих лет Казахстан остается одним из основных партнеров Омской области. Мы очень дорожим сотрудничеством в гуманитарной сфере и особенно теми связями, которые установились между нашими университетами и подкреплены совместными проектами. Подчеркну, что с КазНУ им. аль-Фараби сотрудничают ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ОмГТУ», — отметил Хоценко.

По словам Жансеита Туймебаева, открытие филиала в Омске будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов в разных отраслях.

образование